Ukraine-Krieg Auszeit von Bomben und Kälte
Russland nutzt den Rekordwinter in der Ukraine als Waffe. Auf dem zugefrorenen „Kiewer Meer“ feiern die Menschen dennoch ungebrochen das Leben.
Techno-Beats wummern durch die Kiefern und davor über eine gigantische Fläche aus Eis und Schnee. Das „Kiewer Meer“ vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt ist in etwa doppelt so groß wie der Bodensee. Seit Mitte der 1960er Jahre ist der mächtige Dnipro-Strom hier aufgestaut, um Energie aus Wasserkraft zu gewinnen.
