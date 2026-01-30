 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Auszeit von Bomben und Kälte

Ukraine-Krieg Auszeit von Bomben und Kälte

Ukraine-Krieg: Auszeit von Bomben und Kälte
1
Dem Krieg für ein paar Stunden entfliehen und der grausamen Kälte etwas Schönes abgewinnen – auf dem zugefrorenen See vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt machen dies die Menschen möglich. Foto: Till Mayer

Russland nutzt den Rekordwinter in der Ukraine als Waffe. Auf dem zugefrorenen „Kiewer Meer“ feiern die Menschen dennoch ungebrochen das Leben.

Techno-Beats wummern durch die Kiefern und davor über eine gigantische Fläche aus Eis und Schnee. Das „Kiewer Meer“ vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt ist in etwa doppelt so groß wie der Bodensee. Seit Mitte der 1960er Jahre ist der mächtige Dnipro-Strom hier aufgestaut, um Energie aus Wasserkraft zu gewinnen.

 

Es muss ein harter Winter sein, damit die 922 Quadratkilometer des „Kiewer Meeres“ zufrieren. Bis auf minus 25 Grad sank die Temperatur in den vergangenen Tagen. Das Eis ist dick. So dick, dass Autos mit heulenden Motoren in Ufernähe darauf driften. Der Schnee wirbelt auf und endet in einer dichten Wolke, wenn sich oft nicht ganz taufrische Sportboliden um die eigene Achse drehen. Ein regelrechter Auto-Walzer auf dem Dnipro.

„Ein kleiner Urlaub vom Krieg“

Olga blickt über die Eisfläche. Den Familien hinterher, die mit knirschenden Schritten scheinbar dem Horizont entgegenlaufen. Mit Hund und dem im aufblasbaren Reifen platzierten Kleinkind im Schlepptau. 20 Meter hinter Olga legt DJ Serhii mit Schnurrbart und Kunstpelz auf. Auf der Nase sitzt eine gewagte Sonnenbrille, das Gesicht wird umrahmt von einer mächtigen Fleece-Mütze. Hinter ihm zieht sich der Wald am Ufer entlang. Serhii steht an einem kleinen DJ-Pult mit Lautsprecher-Boxen links und rechts und dick eingemummelten Techno-Fans, die davor ausgelassen tanzen. Hunderte sind gekommen. „Herrlich“, sagt Olga, schließt die Augen und lässt die milde Wintersonne auf ihr Gesicht scheinen. Neben ihr steht Anastasia und nickt. „Ein kleiner Urlaub vom Krieg“, sagt sie. Die beiden 27-Jährigen sind beste Freundinnen. Schon seit Schulzeiten, wie sie stolz berichten.

Unsere Empfehlung für Sie

Ukraine-Krieg: Eine alte Kate und der Krieg der Zukunft

Ukraine-Krieg Eine alte Kate und der Krieg der Zukunft

In der Ukraine greifen Drohnen aus der Luft Soldaten und Zivilisten an. Jetzt rollen auch Bodendrohnen, die sogenannten UGVs.

Die Party hat bei einigen bereits einen Spitznamen gefunden: „Freezing Man“. Quasi die ukrainische Version vom „Burning Man“-Festival in der heißen Wüste Nevadas. Kälte statt Hitze, Eis und Schnee statt Sand. Auf dem Eis wird nahe Kiew ebenso das Leben gefeiert. Ein wenig verrückt und mit einer Inbrunst und Improvisation, die das Herz wärmt. Aber auch zwischen Wohnblocks steigen in der Hauptstadt immer wieder spontane Partys, werden heißer Tee und Glühwein ausgeschenkt – kurze Auszeiten von der Eiszeit.

DJ Serhii heizt mit seinen Beats ein. Foto: Till Mayer

Russlands Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur sollen die Kälte zur Waffe machen. Landesweit treffen die Raketen und Drohnen ihre Ziele: Kraftwerke und Umspannstationen. Es sind Tausende, die Putin in den vergangenen Monaten gegen die Ukraine schickte. Die Hauptstadt trifft es besonders hart. Bis Sonntag sollen nun erst einmal die Waffen schweigen, so haben es Trump und Putin vereinbart. Eine kurze Waffenruhe, ob sie eingehalten wird, ist ungewiss.

Kiew soll unbewohnbar werden

In der Stadt genießen die Energietechniker Heldenstatus. Sie arbeiten nach den Angriffen Tag und Nacht. Aber kaum haben sie die Situation stabilisiert, kommt die nächste Attacke oft auf das gleiche Ziel. Kiew soll unbewohnbar werden. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko haben bereits 600 000 Menschen die Stadt verlassen. Strom gibt es meist nur für wenige Stunden, in vielen Gebäuden gibt es keine funktionierende Heizung, kein fließendes Wasser. Vor besonders betroffenen Gebäudeblocks haben der Zivilschutz und Hilfsorganisationen Zelte als Wärmepunkte errichtet. Vor Supermärkten und Cafés knattern im ganzen Land die Generatoren. „Es ist schwierig“, sagt Olga. Putins Kälte-Krieg trifft sie mit voller Wucht. „Ich habe keine Heizung, kein Wasser, Strom nur für wenige Stunden am Tag“, erklärt sie. Wasser schleppt sie in Plastikflaschen heran. Die Nächte verbringt sie mit Trainingsanzug und dickem Pullover samt Jacke unter vielen, vielen Decken. Eine Wollmütze verdeckt das blonde Haar bis tief in die Stirn. Mit den Flammen des Gasofens bringt sie ein wenig Wärme in ihre Wohnung. Oder mit einem Elektroheizer, wenn denn Strom da ist. So erreiche sie 13 bis 14 Grad plus im Zimmer.

Olga (links) und Anastasia lassen sich ihre Lebenslust nicht nehmen. Foto: Till Mayer

„Deswegen ist der ‚Freezing Man’ hier so gut für mich. All das kann ich vergessen. Der Winter hat auf einmal eine schöne Seite. Ich lade hier meine eigenen Batterien auf. Selbst Putin kann das nicht verhindern“, meint sie.

„Der Frühling wird kommen, wir Ukrainer sind stärker als der Winter“

Anastasia hat es besser als ihre Freundin: „Ich habe Heizung und eine warme Dusche, davon können leider die meisten hier nur träumen. Unser Gebäude hat einen großen Generator zur Versorgung. Olga kam auch zu mir, als es besonders schlimm war. Sie ist immer willkommen.“ Die beiden jungen Frauen haben Menschen verloren, die ihnen nahestanden. „Es ist sehr schmerzhaft. Ich denke auch an die, die ihre Heimat im Donbass verloren haben, deren Häuser und Leben durch Russland zerstört wurden. Einige von ihnen werden auch hier sein“, erklärt Olga, die gebürtig aus Kiew stammt.

Unsere Empfehlung für Sie

Junge Ukrainer im Krieg: Auf die Teenager wartet die Front

Junge Ukrainer im Krieg Auf die Teenager wartet die Front

Die ukrainische Armee braucht dringend mehr Soldaten. Ein Programm für 18- bis 24-Jährige lockt mit Prämien an die Front. Die Freiwilligen wissen: Sie riskieren ihr Leben.

„An die Zukunft zu denken, ist nicht leicht. Ich möchte einmal Kinder. Was, wenn der Krieg Jahre weitergeht? Ich denke, ich werde trotzdem eine Familie gründen“, meint Olga. Ihre Freundin schüttelt den Kopf: „Nicht, solange der Krieg andauert. Wir leben jetzt nur im Moment. Heute Nacht schlägt vielleicht eine Drohne in mein Haus ein. Jeden Augenblick kann uns alle hier der Krieg das Leben kosten.“ An einen baldigen Frieden glauben die beiden nicht. „Putin will unsere Freiheit und Kapitulation. Er wird sich nicht mit der Ukraine zufriedengeben“, sagt Olga. „Eine bessere Unterstützung unserer Luftabwehr würde uns etwas bringen“, sagt Anastasia. Dann verabschieden sich die beiden, gehen Richtung DJ-Pult zum Tanzen. „Der Frühling wird kommen, wir Ukrainer sind stärker als der Winter. Und das hier ist unser Land“, ruft Olga noch.

„Nicht leicht, in einem Krieg für seine Familie Verantwortung zu tragen“

Nicht weit von ihnen entfernt steht Andrij und zieht seiner vierjährigen Tochter die dicke Wollmütze über beide Ohren. „Es ist nicht leicht, in einem Krieg für seine Familie Verantwortung zu tragen. Nachts müssen wir oft bei Alarm durchs Dunkel in den Keller hasten. Es ist kalt. Meine Kleine erträgt das tapfer. Ich hoffe, es wird so bleiben. Jetzt freue ich mich, dass meine Frau hier ausgelassen tanzt. Das ist gut für die Seele“, sagt der 38-Jährige. Er selber blickt traurig. Ob er auf einen baldigen Frieden hofft? Der Familienvater schüttelt den Kopf. „Russland wird allenfalls kurz aufhören, dann geht es erst recht weiter“, ist er sich sicher. Ob er an die Zukunft denkt? „Viel zu oft wegen meiner Familie“, sagt der IT-Spezialist. Er setzt an, um zu erklären. Dann schweigt er. „Es tut mir leid, ich kann die Worte nicht finden“, sagt er leise.

Andrij und seine Familie Foto: Till Mayer

Die Sonne sinkt und leuchtet tiefrot. Es wird immer kälter. Die letzten Selfies werden vor imposanter Kulisse gemacht. In der Ferne driften noch immer die Autos über Schnee und Eis. Doch viele machen sich auf den Heimweg. Die Straße führt direkt am Ufer entlang Richtung Kiew. Grau ragen in der Ferne die Wohnblocks eines Vororts auf. Eine graue Masse im Grau des hereinbrechenden Abends. Ab und an leuchten kleine Lichtpunkte in Fenstern. Dort schalten die ersten ihre Akku-betriebenen LED-Lichter an.

Unsere Empfehlung für Sie

Ukraine-Krieg: Gehirnwäsche und Drangsalierung mit System

Ukraine-Krieg Gehirnwäsche und Drangsalierung mit System

Viele ukrainische Kinder und Jugendliche aus den russisch besetzten Gebieten werden gedrillt, um später für Russland zu kämpfen. Eine junge Frau kann ihren Bruder davor bewahren.

Die Straße führt weiter über den Damm. Auf ihm thronen die Gebäude des Wasserkraftwerks. Nach einem russischen Treffer produziert das Kraftwerk keinen Strom mehr. Jetzt treffen die Lichtkegel der Autoscheinwerfer auf die Sperrholz- und Blechplatten, die Stellen des Einschlags abdecken.

Der Kurzurlaub vom Krieg endet, die Dunkelheit bricht herein. Die Kälte, die jetzt kommt, ist wieder Feind. Es ist eine Waffe. Doch der „Freezing Man“ hat vielen Menschen Kraft gegeben. In den Sozialen Medien in dunkeln Wohnungen ploppen die ersten Fotos und Filmchen auf. Wintersonne, Schneewolken, Techno-Sound und glückliche Gesichter. „Djakuyu“, steht in vielen Kommentaren schlicht darunter. Danke.

Weitere Themen

Erfolg für Deutsche Umwelthilfe: Was das neue Klima-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bedeutet

Erfolg für Deutsche Umwelthilfe Was das neue Klima-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bedeutet

Deutschland muss seine Klimaziele verschärfen. Wird das Heizungsgesetz jetzt doch nicht gekippt? Welche Auswirkungen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts haben könnte.
Von Rebekka Wiese
„Drei-Löwen-Allianz“: Markus Söder stiehlt Manuel Hagel die Show

„Drei-Löwen-Allianz“ Markus Söder stiehlt Manuel Hagel die Show

Zwei Ministerpräsidenten und ein Kandidat dringen auf Änderungen beim Länderfinanzausgleich. Sie wollen als „schwarze Troika“ agieren. Wer ist der Leitlöwe?
Von Tobias Peter
Diskussion um Arbeitszeit: Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist

Diskussion um Arbeitszeit Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist

Die Diskussion über die Änderung der täglichen Höchstarbeitszeit ist neu entbrannt. Was im Extremfall drohen könnte und was diskutiert wird.
Von Lea Krug
Politiker auf Reise: Chinas politisches Comeback

Politiker auf Reise Chinas politisches Comeback

Westliche Länder schauen wieder nach Osten. Gut so, meint Christian Gottschalk. Das Verhältnis zu China darf dabei aber nicht nur zwischen Extremen schwanken.
Von Christian Gottschalk
Europäische Union: Die wundersame Wandlung der Giorgia Meloni

Europäische Union Die wundersame Wandlung der Giorgia Meloni

Italiens Regierungschefin ist in Europa zu einer der bestimmenden Politikerinnen geworden. Das hat sie ihrem Pragmatismus und auch dem Abstieg Macrons zu verdanken.
Von Knut Krohn
Auch 2026 wird nix: Söder glaubt nicht an Reformen von Schwarz-Rot

Reformstau in Deutschland Auch 2026 wird nix: Söder glaubt nicht an Reformen von Schwarz-Rot

Seit dem ersten Tag des neuen Jahres steht die schwarz-rote Koalition vor gewaltigen Aufgaben. Um diese zu meistern, müsste sie ihren bisherigen Regierungsstil komplett ändern. Kann das gelingen? Markus Söder ist skeptisch.
Getöteter Krankenpfleger: Nach neuem Video: Trump nennt Alex Pretti „Unruhestifter“

Getöteter Krankenpfleger Nach neuem Video: Trump nennt Alex Pretti „Unruhestifter“

Ein Video zeigt Alex Pretti bei einem gewaltsamen Streit mit Beamen – elf Tage, bevor er von Bundesbeamten erschossen wird. Für US-Präsident Trump ist er ein Aufwiegler.
Ricarda Lang und Kevin Kühnert arbeiten in Rentenkommission gegen Merz-Kürzungen

DGB Ricarda Lang und Kevin Kühnert arbeiten in Rentenkommission

Als Alternative zur Rentenkommission der Merz-Regierung richtet der DGB ein eigenes Gremium ein.
Molkerei-Unternehmer: Protest gegen Theo Müller wegen Nähe zu AfD-Chefin Weidel

Molkerei-Unternehmer Protest gegen Theo Müller wegen Nähe zu AfD-Chefin Weidel

Campact wirbt mit Slogans wie „Alles AfD, oder was?“ gegen Kontakte zwischen Molkerei-Unternehmer Theo Müller und Alice Weidel. Wie der Verein seine Kampagne begründet.
Leipzig: Bildungsstreik in Sachsen – Tausende fordern mehr Gehalt

Leipzig Bildungsstreik in Sachsen – Tausende fordern mehr Gehalt

Nicht nur in Sachsen: Bundesweit legen Erzieher und Lehrkräfte die Arbeit nieder. Was hinter den Forderungen nach mehr Geld und besseren Bedingungen steckt.
Weitere Artikel zu Ukraine-Krieg Kiew Kälte
 
 