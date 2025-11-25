Er stand bislang in der zweiten Reihe und fiel öffentlich kaum auf: Doch jetzt rückt ein Staatssekretär in den USA wegen der Verhandlungen im Ukraine-Krieg in den Fokus. Wer ist Daniel Driscoll?
25.11.2025 - 17:13 Uhr
Washington - Er ist vielen unbekannt und hat jetzt plötzlich eine Schlüsselposition der USA bei den internationalen Verhandlungen zum Ukraine-Krieg bekommen: Daniel Driscoll. Der US-Amerikaner soll Medienberichten zufolge nach Abu Dhabi für Gespräche mit einer russischen Delegation über eine mögliche Lösung des Konflikts gereist sein. Er hatte unter anderem auch vor Tagen die US-Delegation angeführt, die zu Gesprächen nach Kiew gereist war. Wer ist der Mann, der bislang öffentlich eher in der zweiten Reihe stand?