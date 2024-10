Bei der Abwehr der russischen Invasion zielt die Ukraine immer wieder auf die Treibstoffversorgung des Gegners. Einen Treffer gibt es auf der Halbinsel Krim. Russland schießt seinerseits auf Kiew.

red/dpa 07.10.2024 - 09:27 Uhr

Durch einen ukrainischen Drohnenangriff ist ein großes Tanklager auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt worden. Der Generalstab in Kiew bestätigte den nächtlichen Angriff. Anwohner in der Stadt Feodossija verbreiteten in sozialen Netzwerken Videos des Feuers, auch sie gingen von Drohnen als Ursache aus. Die Rauchsäulen über der Südküste der Krim waren weithin zu sehen. Die örtlichen russischen Behörden bestätigten den Brand, äußerten sich aber nicht zu dem Drohnenangriff.