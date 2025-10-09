Ukraine-Krieg Ein Netz zwischen Stadt und Himmel
Im ukrainischen Cherson attackieren russische Truppen die verbliebenen Bewohner mit tödlichen Drohnen. In der Frontstadt reagiert man erfinderisch auf den Terror.
Die schwarzen Netze ziehen sich über die Kulyka Straße, eine Allee im Herzen der Stadt. Erstes Herbstlaub hat sich darin verfangen. Die Netze haben eine überlebenswichtige Aufgabe: Sie sollen vor Angriffen von Kamikaze-Drohnen schützen.
