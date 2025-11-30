Ukraine-Krieg Eine alte Kate und der Krieg der Zukunft
In der Ukraine greifen Drohnen aus der Luft Soldaten und Zivilisten an. Jetzt rollen auch Bodendrohnen, die sogenannten UGVs.
Der nächste Schritt im Krieg der Zukunft beginnt in einer kleinen Kate nicht weit entfernt von Kramatorsk. In Richtung Osten, in Richtung Front. Eine kleine Siedlung wie unzählige andere. Meist verlassene, einstöckige Häuser reihen sich an einer lehmigen Straße aneinander. An ihrer Seite steht stets ein kleines Nebengebäude, eine Werkstatt oder Hütte als Lagerplatz. In den verwilderten Gärten ragen die Äste kahler Bäume in den grauen Himmel, dahinter ziehen sich seit langem unbestellte Felder.