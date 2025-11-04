Ukraine-Krieg Gehirnwäsche und Drangsalierung mit System
Viele ukrainische Kinder und Jugendliche aus den russisch besetzten Gebieten werden gedrillt, um später für Russland zu kämpfen. Eine junge Frau kann ihren Bruder davor bewahren.
So lange hatte sie gekämpft. Und jetzt sollte alles umsonst gewesen sein? Ksenia muss sich zusammenreißen, um ihre Verzweiflung nicht allzu deutlich zu zeigen. Nicht dem Psychologen und der Sozialarbeiterin in dem Sozialzentrum nahe des russischen Rostows. Vor allem nicht ihrem Bruder. Serhii sitzt da, mitten in einem Übungsraum der Einrichtung. Gerade noch hat der Zehnjährige einen für Ksenia niederschmetternden Satz gesagt: „Ich will nicht mehr zurück in die Ukraine.“ Über ein Jahr hatte die damals 18-Jährige auf dieses Treffen hingearbeitet. Jetzt könnte es schlimmer nicht kommen. „Warum denn nicht, Serhii?“, fragt sie. Dann sagt der Bruder, was ihm im Sommercamp, in der Schule und von den Pflegeeltern eingetrichtert wurde: In der Ukraine seien alle Nazis, böse Menschen. Russland sei das beste Land. Und so weiter.