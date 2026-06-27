Im Abwehrkrieg gegen Russland beschießt die Ukraine immer wieder Rüstungsunternehmen. Bei einer Attacke in der Nacht bestätigt der Gouverneur von Wolgograd Schäden an «Produktionsanlagen».
Wolgograd - Die Ukraine hat in der Nacht und am frühen Morgen offiziellen Angaben nach Industrieanlagen in der russischen Millionenstadt Wolgograd mit Marschflugkörpern angegriffen. Mindestens zehn Menschen seien verletzt und die Produktionsanlagen eines Betriebs beschädigt worden, schrieb Gouverneur Andrej Botscharow auf seinem Telegramkanal. Zum Einsatz kamen seinen Worten nach "Flugobjekte mit Hochgeschwindigkeit" - damit dürften Marschflugkörper gemeint sein.