Helfer drängen auf schnelle Unterstützung für Opfer in der Ukraine

Die Angriffe kommen oft nachts - und bedrohen Existenz und Leben von Menschen in der Ukraine. Was es in einer solchen Situation mitten im Krieg braucht, erklärt eine Organisation.

KNA 18.06.2025 - 11:44 Uhr

Im Kriegsland Ukraine muss die humanitäre Hilfe rasch die betroffenen Menschen erreichen - darauf dringt die Organisation Help. Die vergangenen Wochen seien mit schweren Angriffen und zahlreichen zivilen Opfern besonders tragisch gewesen, erklärte Oleksandr Novykov, Help-Länderdirektor in der Ukraine, am Mittwoch.