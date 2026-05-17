Die Ukraine greift nach den jüngsten schweren russischen Luftangriffen Ziele auf der Krim und in Moskau mit Drohnen an. In Sewastopol fällt in einigen Gebieten der Strom aus.
17.05.2026 - 04:24 Uhr
Moskau/Kiew - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russisch besetzte Marinestadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben in der Nacht mehrere Wohnblocks und Häuser beschädigt worden. Zudem hätten Trümmer einer abgeschossenen Drohne eine Hochspannungsleitung getroffen, wodurch Stromausfälle verursacht worden seien, schrieb der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf der Plattform Telegram. Das Kraftwerk der Stadt sei aber nicht getroffen worden.