Meldungen über massive Attacken in der Ukraine deuten auf einen erwarteten Vergeltungsschlag Russlands hin. Fast zeitgleich laufen EU-Hilfen für das angegriffene Land aus.

red/dpa 06.06.2025 - 06:29 Uhr

Russland hat die Ukraine in der Nacht mit einer ungewöhnlich heftigen Welle von Drohnenangriffen und Marschflugkörpern attackiert. Mehrere Nachrichtenportale berichteten von massiven Angriffen auf die Hauptstadt Kiew sowie auf anderen größere Städte und Regionen im Westen des Landes. In Kiew seien mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden, meldete das Portal „The Kyiv Independent“ unter Berufung auf Bürgermeister Vitali Klitschko. In allen Regionen der Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden.