Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj haben in einem Telefonat die Vermittlungsbemühungen von US-Präsident Trump gewürdigt.
07.08.2025 - 13:24 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Dabei hätten Merz und Selenskyj „die Vermittlungsbemühungen des amerikanischen Präsidenten“ Donald Trump gewürdigt und seien sich einig gewesen, „dass Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden müsse“, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius im Anschluss.