Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj haben in einem Telefonat die Vermittlungsbemühungen von US-Präsident Trump gewürdigt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Dabei hätten Merz und Selenskyj „die Vermittlungsbemühungen des amerikanischen Präsidenten“ Donald Trump gewürdigt und seien sich einig gewesen, „dass Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden müsse“, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius im Anschluss.

Die beiden hätten „über aktuelle Entwicklungen im Nachgang des Treffens des US-Sonderbeauftragten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin“ gesprochen und einen engen Austausch mit europäischen Partnern und den USA verabredet, ergänzte Kornelius. Merz habe dem ukrainischen Präsidenten seine weitere Unterstützung zugesagt.

Treffen zwischen Trump und Putin in folgenden Tagen angekündigt

Der Kreml hatte zuvor ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin „in den kommenden Tagen“ angekündigt. Auf Vorschlag der US-Regierung sei ein bilaterales Treffen vereinbart worden, sagte Präsidentenberater Juri Uschakow.