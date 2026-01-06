Lange hat sich Kanzler Merz zurückhaltend zu einer Beteiligung der Bundeswehr an der Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der geäußert. Jetzt ändert er diesen Kurs.
06.01.2026 - 20:03 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine militärische Beteiligung Deutschlands an der Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine in Aussicht gestellt. „Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem Nato-Gebiet einmelden“, sagte er nach einem Treffen der Verbündeten der Ukraine in Paris.