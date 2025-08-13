Bundeskanzler Merz will die Ukraine in künftige Gespräche nach dem Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska einbinden.

red/afp 13.08.2025 - 16:59 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Einbindung der Ukraine in weitere Verhandlungen nach dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska gefordert. „Die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, sobald es dann Folgetreffen gibt“, sagte Merz am Mittwoch in Berlin nach vorherigen Gesprächen der Europäer mit Trump per Video zur Lage in der Ukraine.