Die dreitägige Waffenruhe ist vorbei und Russland beschießt erneut ukrainische Städte. Mindestens zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Präsident Selenskyj fordert, den Druck auf Moskau zu erhöhen.
13.05.2026 - 01:24 Uhr
Kiew - Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Großstadt Krywyj Rih mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen seien bei der Attacke am Abend verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Mädchen, das in kritischem Zustand im Krankenhaus behandelt werde, schrieb der Regionalgouverneur Olexander Hanscha auf der Plattform Telegram. Bei den Getöteten handele es sich um eine 65-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann.