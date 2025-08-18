Nach dreieinhalb Jahren Krieg rücken Sicherheitsgarantien für die Ukraine in den Fokus. Beim Treffen in Washington geht es um mögliche Schutzmechanismen.
18.08.2025 - 18:12 Uhr
Nach dreieinhalb Jahren russischem Angriffskrieg in der Ukraine haben die diplomatischen Bemühungen um eine Ende der Kämpfe zuletzt an Fahrt aufgenommen. Nach seinem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump Sicherheitsgarantien für die Ukraine bei einer Friedenslösung in Aussicht gestellt.