Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat am Montag bestätigt, dass militärische Einheiten aus Nordkorea in die russische Region Kursk verlegt wurden.

red/AFP 28.10.2024 - 13:46 Uhr

Die Nato hat den Einsatz nordkoreanischer Soldaten gegen die Ukraine bestätigt. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Montag in Brüssel, militärische Einheiten aus Nordkorea seien in die russische Region Kursk verlegt worden. Das Gebiet um Kursk grenzt an die Ukraine und ist derzeit besonders stark umkämpft. Weitere Details nannte Rutte nicht.