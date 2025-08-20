Ukraine-Krieg Plötzlich ist auch Deutschland die Feuerwehr
Wer weiter in Frieden und Wohlstand leben will, wird in die Ukraine müssen – auch mit Bodentruppen, kommentiert Franz Feyder die Diskussion um Sicherheitsgarantien für das Land.
Auf einmal geht alles rasend schnell: Eben noch schwelgte Deutschland in der sicherheitspolitischen Zuckerwatte, naschte als große Exportnation gerne und viel in der ganzen Welt vom Süßkram der anderen. Nur wenn es darum ging, Streit zu schlichten, dann waren sich die meisten Politiker mit der Bevölkerung einig wie nur in wenigen anderen Fragen: Deutsche Soldaten gehören nach Deutschland und nicht in die Welt – höchstens dann, wenn das Mandat der Gesellschaft als Pausenaufsicht für afghanische Schulen und Schutz für Brunnenbohrer und nicht als Krieg verkauft werden konnte.
