Russlands Präsident Putin hat sich zu einem möglichen Waffeneinsatz gegen Ziele in Russland durch die Ukraine mit Einstimmung des Westens geäußert – und der Natogedroht.

red/AFP 12.09.2024 - 18:45 Uhr

Eine Zustimmung des Westens zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland durch die Ukraine würde nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin bedeuten, dass sich die Nato „im Krieg“ mit Russland befände. „Dies würde die Natur des Konflikts in erheblichem Maß verändern. Es würde bedeuten, dass Nato-Staaten im Krieg mit Russland sind“, sagte Putin am Donnerstag einem Reporter des staatlichen Fernsehens.