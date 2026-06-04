Kremlchef Putin hält beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg Hof. Bei einem Gespräch mit westlichen Journalisten äußert er sich auch zu seinem Krieg gegen die Ukraine und zur Rolle Deutschlands.
St. Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Bereitschaft zum Dialog auch mit Europa zur Beendigung seines Krieges gegen die Ukraine bekräftigt. Als Vermittler kämen aber nur neutrale "Leute" infrage, "denen man vertrauen kann", sagte Putin bei einem Treffen mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur, im Konstantin-Palast in St. Petersburg. Dabei zeigte er sich "verwundert" dass sein Plädoyer für den Ex-Kanzler Gerhard Schröder als Vermittler wild diskutiert worden sei in Deutschland.