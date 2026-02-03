Russland beendet wohl die Pause in den Angriffen gegen ukrainische Kraftwerke. Sowohl Kiew als auch Charkiw werden in der Nacht von ballistischen Raketen getroffen.
03.02.2026 - 01:01 Uhr
Kiew - Die ukrainische Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt Charkiw sind in der Nacht erneut zum Ziel russischer Raketen und Kampfdrohnen geworden. Kiews Militärverwalter Tymur Tkatschenko warnte auf Telegram vor russischen Attacken mit ballistischen Raketen. Die Agentur Ukrinform berichtete von mehreren Explosionen in der Metropole. Nach unbestätigten Medienberichten wurden zwei Wärmekraftwerke angegriffen.