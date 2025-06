Russische Angriffe: Atombehörde warnt vor Unfall in AKW

IAEA-Chef Grossi ist alarmiert. Die Sicherheit der AKW in der Ukraine sei weiter bedroht. Am Dienstag hätten die IAEA-Expertenteams wegen Luftangriffswarnungen dreimal in die Schutzräume gemusst.

dpa 04.06.2025 - 00:59 Uhr

Kiew - Die internationale Atombehörde IAEA warnt angesichts der jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine vor der Gefahr eines atomaren Unfalls in einem Kernkraftwerk. "Es ist klar, dass die Gefahren für die nukleare Sicherheit weiterhin sehr real und allgegenwärtig sind", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi bei einem Besuch am Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Seine Teams hätten berichtet, "dass dies der intensivste Tag mit Luftangriffsalarmen war, den sie seit Ende letzten Jahres erlebt haben".