Das russische Militär feuert Dutzende Marschflugkörper und ballistische Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. Hält die ukrainische Flugabwehr stand?

dpa 17.11.2024 - 06:42 Uhr

Kiew - Das russische Militär hat einen massiven Luftangriff auf Ziele in der Ukraine gestartet. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Morgen mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören. Behördenangaben zufolge gerieten zwei Wohnhäuser in Brand.