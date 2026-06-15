Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen an. Es gibt Einschläge. Brände brechen aus. Was bisher bekannt ist.

dpa 15.06.2026 - 01:00 Uhr

Kiew - Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen angegriffen. In der Innenstadt waren in der Nacht zum Montag knapp zwei Dutzend Explosionen mutmaßlich von der Flugabwehr zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gab es in drei Stadtteilen Einschläge. Es kam demnach zu Stromausfällen. Zudem seien Brände ausgebrochen. Über mögliche Opfer wurde vorerst nichts bekannt.