US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte haben sich am Montag bei einem Treffen auf „massive“ Waffenlieferungen für die Ukraine geeinigt.

red/AFP 14.07.2025 - 18:16 Uhr

Die USA und die Nato haben sich auf „massive“ Waffenlieferungen für die Ukraine geeinigt. Die Vereinbarung bedeute, „dass die Ukraine ihre Hände an wirklich massive Mengen an militärischer Ausrüstung bekommen“ werde, sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Demnach sollen US-Waffen wie Flugabwehr, Raketen oder Munition von europäischen Ländern wie Deutschland bezahlt werden.