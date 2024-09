Die Öl- und Gasplattformen im Norden des Schwarzen Meeres sind umkämpft. Bei einem See- und Luftgefecht treffen Russland und die Ukraine aufeinander. Doch sie erzählen nur Teile der Geschichte.

Kiew/Moskau - Die Ukraine und Russland haben sich nach übereinstimmenden Berichten im Schwarzen Meer ein See- und Luftgefecht geliefert. Allerdings erwähnten die Darstellungen beider Seiten jeweils nur einen Teil des Geschehens. Der Militärgeheimdienst der Ukraine teilte mit, bei einem Spezialeinsatz auf See sei es gelungen, einen russischen Kampfjet des Typs Su-30 mit einer tragbaren Flugabwehrwaffe abzuschießen. Weitere Angaben zu dem Einsatz in der Nacht auf Mittwoch wurden in Kiew nicht gemacht.