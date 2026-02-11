Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärt sich erneut bereit zu Wahlen - nennt aber Bedingungen. Damit reagiert er auf einen Medienbericht.
11.02.2026 - 23:04 Uhr
Kiew - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat eine Präsidentenwahl in seinem kriegsgeplagten Land erneut an die Sicherheitslage gebunden. "Wir können zu Wahlen übergehen, wenn es alle entsprechenden Sicherheitsgarantien gibt", teilte Selenskyj in sozialen Medien mit. Wenn es einen Waffenstillstand gebe, werde es Wahlen geben. Damit reagierte er auf einen Bericht der "Financial Times".