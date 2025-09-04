Seit über dreieinhalb Jahren wehrt sich die Ukraine gegen Russland. Für eine Verhinderung zukünftiger russischer Angriffe will Kiew dem europäischen Staatenbündnis beitreten.

Im Rahmen der Diskussion um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einen EU-Beitritt seines Landes gedrängt. „Unter den Sicherheitsgarantien, die wir sehen, ist eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine zwingende ökonomische, politische und geopolitische Sicherheitsgarantie“, sagte Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron. Das sei bei den Gesprächen ein „gesonderter Punkt“. Zuvor berieten die Unterstützerstaaten der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. 

 

Unsere Empfehlung für Sie

Ukraine-Krieg: Macron: 26 Länder wollen Truppen Richtung Ukraine entsenden

Ukraine-Krieg Macron: 26 Länder wollen Truppen Richtung Ukraine entsenden

Frankreichs Präsident Macron kündigt an, dass 26 Länder Truppen entsenden wollen, um einen Frieden in der Ukraine abzusichern. Was plant die Koalition der Willigen?

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit über dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. In der aus mehr als 30 Staaten bestehenden Koalition der Willigen wird über Formen der Unterstützung für die Ukraine gesprochen, um das Land nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss zukünftig vor einer russischen Aggression zu schützen. In den EU-Verträgen ist auch eine militärische Beistandsklausel enthalten.