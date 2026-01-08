Nach dem Gipfel der «Koalition der Willigen» verhandelten Unterhändler in Paris weiter. Kiews Präsident Selenskyj äußert sich positiv zu Gesprächen über US-Sicherheitsgarantien für sein Land.
08.01.2026 - 15:10 Uhr
Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Fortschritte in Gesprächen über ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land. Das Papier sei nun "im Grunde bereit" für die Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit US-Präsident Donald Trump, teilte Selenskyj in sozialen Medien mit.