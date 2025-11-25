Russland und die Ukraine greifen einander Nacht für Nacht mit Drohnen an. Diesmal trifft es nicht nur Kiew, sondern auf der Gegenseite auch Südrussland.
25.11.2025 - 07:55 Uhr
Rostow/Krasnodar - Bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf den Süden Russlands und die von Moskau annektierte Halbinsel Krim sind mindestens drei Menschen getötet worden. Die Opfer stammten aus der Großstadt Taganrog, teilte der Gouverneur der Region Rostow am Don, Juri Sljussar, bei Telegram mit. Überdies seien zehn Menschen verletzt worden.