Donald Trump nennt zwei Wochen als Frist für eine Einschätzung der Friedenschancen im Ukraine-Krieg. Er will Putin und Selenskyj zu Gesprächen bewegen.

US-Präsident Donald Trump hat für die Bewertung der Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine einen Zeitrahmen von zwei Wochen genannt. "Ich würde sagen, dass wir in den kommenden zwei Wochen auf die eine oder andere Weise mehr wissen werden", sagte Trump am Donnerstag im Interview mit dem konservativen Moderator Todd Starnes. Trump äußerte sich auf die Frage, ob es zu einem Frieden kommen werde.

Nach Ablauf dieser Zeit müsse "vielleicht ein anderer Ansatz verfolgt werden", fügte der Republikaner hinzu. Nähere Details nannte er zunächst nicht.

Bilaterales Treffen zwischen Wladimir Putin und Selenskyj

Der US-Präsident hatte in seinem Präsidentschaftswahlkampf 2024 mehrfach angekündigt, den Ukraine-Krieg "binnen 24 Stunden" beenden zu können. Am Montag hatte Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie eine Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel in Washington empfangen. Wenige Tage zuvor hatte er im US-Bundesstaat Alaska den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen.

Nach dem Willen von Trump soll es im Rahmen seiner diplomatischen Friedensbemühungen für die Ukraine erstmals seit Kriegsbeginn ein bilaterales Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Selenskyj geben. Inwiefern Putin überhaupt bereit ist, Selenskyj zu treffen, ist jedoch unklar.

Trotz der diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges gab es auch am Donnerstag neue Angriffe - nach ukrainischen Angaben griff Russland die Ukraine so heftig wie seit Wochen nicht an.