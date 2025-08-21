Donald Trump nennt zwei Wochen als Frist für eine Einschätzung der Friedenschancen im Ukraine-Krieg. Er will Putin und Selenskyj zu Gesprächen bewegen.
21.08.2025 - 23:11 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat für die Bewertung der Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine einen Zeitrahmen von zwei Wochen genannt. "Ich würde sagen, dass wir in den kommenden zwei Wochen auf die eine oder andere Weise mehr wissen werden", sagte Trump am Donnerstag im Interview mit dem konservativen Moderator Todd Starnes. Trump äußerte sich auf die Frage, ob es zu einem Frieden kommen werde.