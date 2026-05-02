Vor dem Krieg war Cherson eine beschauliche Hafenstadt am Schwarzen Meer. Die von Moskau betriebene Invasion hat sie weitgehend zerstört – und immer wieder werden Zivilisten Opfer russischer Angriffe.

dpa 02.05.2026 - 08:56 Uhr

Cherson - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, ums Leben gekommen. "Darüber hinaus sind noch sieben Passagiere des Kleinbusses verletzt worden – sechs Männer und eine Frau", teilte der Militärgouverneur von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Angriff ereignete sich demnach gegen 7.00 Uhr morgens Ortszeit (6.00 MEZ).