Die ukrainische Armee hat bei ihrem Vorstoß in der westrussischen Grenzregion Kursk nach Angaben ihres Oberbefehlshabers Oleksandr Syrsky inzwischen eine Fläche von rund tausend Quadratkilometern unter ihre Kontrolle gebracht.

„Wir führen weiterhin Offensiv-Operationen in der Region Kursk aus“, erklärte Syrsky in einem am Montag veröffentlichten Video, das ihn bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt. „Zum jetzigen Zeitpunkt kontrollieren wir rund tausend Quadratkilometer vom Territorium der Russischen Föderation.“