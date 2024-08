Viele Gefechte an Fronten in der Ukraine

Mehr als 100 Zusammenstöße erfasst der Generalstab in Kiew im Tagesverlauf. Im Mittelpunkt der Kampfhandlungen liegt erneut die Umgebung einer Stadt im ostukrainischen Gebiet Donezk.

dpa 31.08.2024 - 17:29 Uhr

Kiew - Entlang der Fronten im Osten der Ukraine haben sich ukrainische Verteidiger und russische Angreifer eine Vielzahl an Gefechten geliefert. Der Generalstab in Kiew sprach am frühen Abend von insgesamt 109 bewaffneten Zusammenstößen im Tagesverlauf. Im Mittelpunkt der Kampfhandlungen lag einmal mehr die Umgebung der Stadt Pokrowsk am Rande des Donbass. Dort stürmten russische Einheiten 23 Mal mit Artillerieunterstützung gegen die Verteidigungslinien der Ukrainer an. Die Angriffe seien abgeschlagen worden, hieß es. Auch aus der Umgebung des nahe gelegenen Ortes Kurachewe wurden russische Angriffe gemeldet. Diese Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.