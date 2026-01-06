Seit Monaten wird über eine internationale Schutztruppe für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands spekuliert. Jetzt konkretisieren sich die Pläne. Und auch der Kanzler bezieht Stellung.
06.01.2026 - 21:04 Uhr
Paris/Berlin/Brüssel - Wie kann ein erneuter Angriff Russlands auf die Ukraine nach einem Waffenstillstand verhindert werden? Die Verbündeten der Ukraine - vor allem die in Europa - wollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Beim Gipfel der "Koalition der Willigen" in Paris haben sie dazu wichtige Entscheidungen getroffen.