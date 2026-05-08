Russland will am Samstag den Sieg der Sowjet-Union über Nazi-Deutschland feiern. Dafür hat Moskau einseitig eine zeitlich begrenzte Feuerpause ausgerufen. Schweigen die Waffen tatsächlich?
08.05.2026 - 00:00 Uhr
Moskau - Kurz vor dem traditionellen Tag des Sieges in Russland läuft die Zeit der einseitig von Moskau im Ukraine-Krieg ausgerufenen Waffenruhe. Das russische Verteidigungsministerium hatte die Feuerpause zuvor bekräftigt. Sie gelte von Freitag 0.00 Uhr Ortszeit (Donnerstag 23.00 Uhr MESZ) bis zum 10. Mai, teilte das Ministerium mit.