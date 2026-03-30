In Taganrog krachen Drohnen in Wohnhäuser und Fabriken. Warum die südrussische Stadt im Fokus ukrainischer Gegenangriffe steht – und was Augenzeugen berichten.
30.03.2026 - 08:20 Uhr
Moskau - Die südrussische Stadt Taganrog, wichtig für die Moskauer Drohnenkriegsführung, ist nach Behördenangaben massiv von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Dabei habe es einen Toten und acht Verletzte gegeben, berichtete Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.