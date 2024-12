Die Stuttgarter Hilfsorganisation Arthelps ist in Krisenregionen aktiv – derzeit besonders in der Ukraine. Das musikalische Projekt Resistruments ist zugleich der Startschuss für weitere, dringend nötige Hilfe – die leistet die Organisation auf kreative Weise.

Kathrin Waldow 12.12.2024 - 14:42 Uhr

In der Nähe der Front sei der alte Benzinkanister eines russischen Panzers gefunden worden, der nun den Klangkörper einer Gitarre bildet, erzählt Johanna Schmid. „Patronenhülsen zur Weiterverarbeitung wurden ebenfalls im Kriegsgebiet gesammelt“, berichtet die Kunsttherapeutin weiter. Sie erzeugen jetzt in einem selbst gebauten Schlagzeug Musik, jeder Schlag ein Ton. In dem Projekt Resistruments der Stuttgarter Hilfsorganisation Arthelps haben Musikerinnen und Musiker mit Kindern und Jugendlichen in der Ukraine aus alten Waffen und Kriegsschrott Instrumente gebaut. Daraus entstanden ist nicht nur ein außergewöhnliches Band-Projekt inmitten des Krieges, sondern auch ein vielfach ausgezeichnetes Musikvideo.