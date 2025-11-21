 
Ukraine reagiert auf Trumps Plan: Trumps Liebesgrüße nach Moskau

Ukraine reagiert auf Trumps Plan: Trumps Liebesgrüße nach Moskau
Lohnen sich Russlands Terrorangriffe auf die Ukraine wie hier auf ein Wohngebiet in Odessa? Ja, wenn der sogenannte Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zum Tragen kommt. Foto: AFP/Oleksandr Gimanov

Donald Trumps sogenannter Friedensplan belohnt Russlands Angriff auf die Ukraine. Warum er die EU in Zugzwang bringt, beschreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.

Das ist der fundamentale Unterschied: Mit ihrem Friedensplan für den Gazastreifen nimmt die US-Regierung den Angreifer, also die Hamas, in die Pflicht. Was sie als Friedensplan für die Ukraine anpreist, verfolgt das Gegenteil: eine Einigung komplett zu Lasten der angegriffenen Ukrainer.

 

Zwischen Folterlagern und Enteignung

Russland soll seine Kriegsbeute behalten. Darüber ließe sich unter der Voraussetzung reden, dass die Bevölkerung der besetzten Gebiete mitsamt ihrer Habe unbehelligt wegziehen darf. Vorgesehen ist das aber nicht. Ein Alptraum angesichts von Folterlagern, Kindesraub, Vergewaltigung, Enteignung, mit denen sich die Besatzer seit 2022 an den Bewohnern austoben.

