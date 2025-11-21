Ukraine reagiert auf Trumps Plan: Trumps Liebesgrüße nach Moskau

Das ist der fundamentale Unterschied: Mit ihrem Friedensplan für den Gazastreifen nimmt die US-Regierung den Angreifer, also die Hamas, in die Pflicht. Was sie als Friedensplan für die Ukraine anpreist, verfolgt das Gegenteil: eine Einigung komplett zu Lasten der angegriffenen Ukrainer.

Zwischen Folterlagern und Enteignung Russland soll seine Kriegsbeute behalten. Darüber ließe sich unter der Voraussetzung reden, dass die Bevölkerung der besetzten Gebiete mitsamt ihrer Habe unbehelligt wegziehen darf. Vorgesehen ist das aber nicht. Ein Alptraum angesichts von Folterlagern, Kindesraub, Vergewaltigung, Enteignung, mit denen sich die Besatzer seit 2022 an den Bewohnern austoben.

Es ist beschämend, wie US-Präsident Donald Trump die Ukraine zu einem Vasallenstaat seines russischen Kollegen und Kumpels Wladimir Putin herabdrücken will. Ihr sollen lediglich eine Waffenruhe und die Zusage des notorischen Wortbrechers Putin bleiben, seine Angriffe nicht wieder aufzunehmen. Dazu eine nicht näher definierte Beistandszusage des wankelmütigen Trump.

Nur noch zwei Möglichkeiten für die EU

Tritt dessen einseitiger Plan in Kraft, setzt er die EU massiv unter Zugzwang. Diese hätte dann nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder überlässt auch sie die Ukraine einem aggressiven Russland, das seine Kraft dann komplett gegen Europa fokussieren kann. Oder sie nimmt die Ukraine sofort auf – mit allen Beistandspflichten, allen Kriegsschäden und allen Traumata.