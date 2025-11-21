Ukraine reagiert auf Trumps Plan Trumps Liebesgrüße nach Moskau
Donald Trumps sogenannter Friedensplan belohnt Russlands Angriff auf die Ukraine. Warum er die EU in Zugzwang bringt, beschreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.
Donald Trumps sogenannter Friedensplan belohnt Russlands Angriff auf die Ukraine. Warum er die EU in Zugzwang bringt, beschreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.
Das ist der fundamentale Unterschied: Mit ihrem Friedensplan für den Gazastreifen nimmt die US-Regierung den Angreifer, also die Hamas, in die Pflicht. Was sie als Friedensplan für die Ukraine anpreist, verfolgt das Gegenteil: eine Einigung komplett zu Lasten der angegriffenen Ukrainer.
Experten haben 50.000 Seiten Vernehmungsprotokolle, Gutachten und Anklageschriften untersucht. Was sind die häufigsten Motive für Tötungen an Frauen? Besitzdenken und Eifersucht. Die Kriminologen leiten Forderungen ab.