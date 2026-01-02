Ende November musste der Leiter des Präsidialamts in Kiew, Andrij Jermak, nach Hausdurchsuchungen zurücktreten. Nun präsentiert Präsident Selenskyj einen Nachfolger.
02.01.2026 - 13:48 Uhr
Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Geheimdienstchef Kyrylo Budanow die Leitung des Präsidialamts übertragen. Budanow wird damit Nachfolger von Andrij Jermak, der nach Hausdurchsuchungen der Korruptionsbehörden Ende November zurückgetreten war. Selenskyj berichtete in den sozialen Medien über eine Sitzung mit Budanow, in der er ihm den Posten angeboten habe.