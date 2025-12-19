Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) liefert sich im Ukraine-Talk bei Maybrit Illner einen Schlagabtausch mit dem Philosophen Richard David Precht.
19.12.2025 - 06:32 Uhr
Vor allem die Anwesenheit des Publizisten und Philosophen Richard David Precht in der Talkrunde von Maybrit Illner bescherte der Sendung am Donnerstag einige emotionale und spannungsgeladene Momente. Gerade weil die Brüsseler Gespräche über die Beschlagnahme von russischen Staatsgeldern noch laufen, war es schwierig, hierzu im Studio noch eine aktuelle Position zu beziehen.