Beim Treffen der Ukraine-Unterstützer in Ramstein nimmt zum letzten Mal ein Vertreter der Biden-Regierung teil. Mit dem Amtsantritt Trumps wird die Lage für die Ukraine – und Deutschland – kaum noch berechenbar sein, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 09.01.2025 - 15:52 Uhr

Es lag viel Wehmut über diesem Treffen. Auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz versammelte sich am Donnerstag die Runde der Ukrainer-Unterstützer. Ein Teilnehmer war zum letzten Mal dabei: Lloyd Austin, der scheidende US-Verteidigungsminister. Er stand bisher – wie die gesamte Regierung von US-Präsident Joe Biden – eng an der Seite von Kiew. Doch in wenigen Tagen tritt Donald Trump das Amt als Bidens Nachfolger an. Für die Ukraine bedeutet das größtmögliche Unsicherheit. Und das in einer ohnehin sehr schwierigen Lage.