Ukraine-Verhandlungen Neue Dimension der Zusage
Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Zusage gemacht, hinter die er nicht mehr zurück kann, kommentiert Christian Gottschalk.
Im Ringen um einen Frieden in der Ukraine gibt es ein neues Schlagwort. Multinationale Schutztruppe heißt das. Was immer sich genau dahinter verbergen soll, das weiß derzeit niemand so ganz genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Diskussion darüber mächtig Fahrt aufnehmen wird, ist allerdings groß.