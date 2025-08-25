US-Präsident Trump bestätigt ein weiteres Gespräch mit Kremlchef Putin. Er ärgert sich über Angriffe auf ukrainische Städte - und lobt gleichzeitig Putins Bereitschaft zu Verhandlungen.
25.08.2025 - 19:03 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben seit dem Ukraine-Treffen im Weißen Haus vergangenen Montag mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen. Der Republikaner bejahte eine entsprechende Frage einer Journalistin und erklärte, jedes Gespräch, das er mit Putin führe, sei „ein gutes Gespräch“.