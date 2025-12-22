 
Ukrainekrieg Macron versucht es erneut bei Putin

Ukrainekrieg: Macron versucht es erneut bei Putin
1
Frankreichs Präsident Macron (re.) wäre zu einem Gespräch mit Putin bereit. Foto: AFP/Odd Andersen, Stephane Mahe

Ist der Moment diesmal günstig? Frankreichs Präsident will einmal mehr auf seinen russischen Amtskollegen Putin einwirken. Illusionen macht sich niemand.

Korrespondenten: Stefan Brändle (brä)

Eins muss man Emmanuel Macron lassen: Er gibt nicht auf, auch wenn das Unterfangen hoffnungslos erscheint. Der französische Präsident will mit Wladimir Putin über ein Ende des Krieges sprechen. Es könne gerade jetzt „nützlich“ sein, das Gespräch erneut zu suchen, um sich auf die Modalitäten einer Waffenruhe in der Ukraine zu einigen, sagte der Franzose am Wochenende. Und aus Moskau kam das Echo, der russische Präsident sei „bereit zum Dialog“.

 

Kommt da vielleicht doch etwas in Bewegung? Macron hat zwei Ziele. Er will zum einen die Europäer in die Ukraine-Verhandlungen einbringen. Dies auch und gerade für den Fall, dass US-Präsident Donald Trump ihrer überdrüssig wird. Und Macron denkt dabei nicht an den diplomatischen Klappsitz, mit dem sich die Briten, Franzosen und Deutschen – letztere in der Person von Kanzlerberater Günter Sautter – bei den Verhandlungen in Miami (Florida) abfinden mussten. Die Amerikaner verhandeln dort getrennt mit Russen und Ukrainern. Die Gespräche wurden allgemein als „konstruktiv“ eingestuft, erbrachten aber wenig Fortschritte.

Kurz vor dem Einmarsch war Macron nach Russland geflogen

Deshalb will Macron seinen Kontakt in den Kreml auf höchster Ebene reaktivieren, wie vor und nach Kriegsbeginn im Februar 2022. Macron hatte damals keinen Aufwand gescheut, mit Putin im Gespräch zu bleiben. 15 meist stundenlange Telefongespräche führte er mit ihm. Wenige Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine war Macron nach Moskau geflogen. Er erreichte nichts. Haften bleibt das Bild einer ungeheuren Erniedrigung: Als er im Kreml in den Sitzungsraum trat, erhob sich Putin nicht einmal, sondern wies ihn an das andere Ende eines ellenlangen Tisches.

Die abgrundtiefe Verachtung für den glücklosen französischen Präsidenten ging danach im Kreml weiter, bis heute. „Napoleon“, nannte ihn Putin mehrfach. Letzte Woche bezeichnete er die europäischen Leader als „Ferkel“; Vizepräsident Dmitri Medwedew tat Macron wieder mal als „Tunte“ ab.

Macron kennt und duzt Putin seit acht Jahren

Der französische Präsident steckt solche Beleidigungen weg. Die Dynamik der diversen Ukraine-Gespräche sei günstig, da sich „die Perspektive einer Waffenruhe und von Friedensverhandlungen abzeichne“, verlautet aus dem Elysée. In einem ersten Schritt dränge sich ein bilaterales Telefongespräch zwischen Putin und Macron auf, bevor sie sich sähen. Warum überhaupt ein solches Treffen, wenn nicht einmal der potenzielle Friedenspreisträger im Weißen Haus weitergekommen war? Weil Trump und Putin auf der gleichen Seite stünden, kommt die Antwort aus dem Elysée. Das verhindere jede substanzielle Einigung.

Macron kennt und duzt Putin seit acht Jahren. Er spricht sich zwar täglich mit seinen EU-Partnern Friedrich Merz und Keir Starmer ab. Sie zu einem Treffen mit Putin beizuziehen hält der Franzose aber für falsch: Der Russe spreche am ehesten „von Mann zu Mann“. Aber natürlich will le Président mit dem deutschen Kanzler, dem britischen Premier und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski „in völliger Transparenz“, das heißt in engster Tuchfühlung, bleiben.

Woher nimmt Macron das europäische Mandat für ein Treffen?

Mag sein – doch woher nimmt Macron das europäische Mandat für ein Treffen mit Putin? So etwas braucht ein französischer Staatschef nicht. Am Sonntag erst hat er betont feierlich angekündigt, er werde seiner Nation ab 2038 einen Flugzeugträger bescheren. Frankreich sei eine Nuklearnation, die sich Respekt zu verschaffen wisse.

Auch Pariser Diplomaten warnen Macron vor seiner Hybris, die im Umgang mit Putin so rasch platze wie ein Luftballon. Auch mit Friedrich Merz soll es nicht mehr zur deutsch-französischen Verstimmung wie zu Zeiten von Olaf Scholz kommen.

Vorerst herrscht in Paris, London und Berlin Skepsis, ob Macron gegenüber Putin etwas erreichen kann. Ob Donbass-Abtretung, Armee-Abbau, Nato-Njet oder Sicherheitsgarantien für Kiew: Jede dieser russischen Forderung scheint momentan unüberwindbar hoch. Selbst für den stolzen Kommandanten eines Flugzeugträgers.

