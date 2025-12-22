Ukrainekrieg Macron versucht es erneut bei Putin
Ist der Moment diesmal günstig? Frankreichs Präsident will einmal mehr auf seinen russischen Amtskollegen Putin einwirken. Illusionen macht sich niemand.
Eins muss man Emmanuel Macron lassen: Er gibt nicht auf, auch wenn das Unterfangen hoffnungslos erscheint. Der französische Präsident will mit Wladimir Putin über ein Ende des Krieges sprechen. Es könne gerade jetzt „nützlich“ sein, das Gespräch erneut zu suchen, um sich auf die Modalitäten einer Waffenruhe in der Ukraine zu einigen, sagte der Franzose am Wochenende. Und aus Moskau kam das Echo, der russische Präsident sei „bereit zum Dialog“.