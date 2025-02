In Stuttgart, weil ihr der Name gefiel – „Olena ist unser Engel“

Olena Pidhorska unterrichtet seit Mai 2022 in der Körschtalschule ukrainische Kinder in ihrer Muttersprache. Sie war selbst Wochen zuvor mit nur einem Koffer in Stuttgart angekommen. Damals hätte sie nicht gedacht, hier ihre zweite Heimat zu finden.

Viola Volland 22.02.2025 - 08:00 Uhr

Olena Pidhorska kommt mal wieder nicht weit auf ihrem Weg durch die Körschtalschule in Stuttgart-Plieningen. Vor einem Klassenzimmer des Grundschultrakts der Gemeinschaftsschule wird die kleine Frau abgefangen. Ein blonder Junge läuft auf sie zu, schlingt seine Kinderarme um sie. Aleksander, den sie liebevoll Sasha nennt, kuschelt den Kopf in ihren weißen Strickpullover. Sie lacht, streicht dem Kind übers Haar. Zuerst scheint er sie gar nicht loslassen zu wollen. Aber schließlich lässt er sie weiter ziehen. Es ist lange her, dass sie sich in den vielen Gängen verlaufen hat. Anfangs fand sie es schwierig, sich zurechtzufinden. Inzwischen bewegt sich die 60-jährige Ukrainerin zielsicher durch die Schule, die ihr so viel bedeutet.