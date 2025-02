Ein Ehepaar aus der Nähe von Heidelberg wollte laut Anklage eine gemeinsame Tochter. Um an ein Baby zu kommen, sollen sie zwei Frauen ermordet haben. Der Prozess nähert sich dem Ende.

red/dpa 07.02.2025 - 15:23 Uhr

Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an zwei Ukrainerinnen haben alle Seiten auf eine lebenslange Haftstrafe für das angeklagte Ehepaar plädiert. Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten laut einem Gerichtssprecher zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Die Verteidigung habe diesen Zusatz nicht gefordert. Das Landgericht Mannheim will sein Urteil am Montagnachmittag sprechen.