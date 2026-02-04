Trotz Minus 20 Grad greift Russland systematisch die Energieinfrastruktur der Ukraine an. Wie geht es den Menschen in Poltawa – der Partnerstadt dreier Filderkommunen?
Drei russische Drohen haben Ende Januar in der Region Charkiw einen Personenzug mit 291 Menschen an Bord getroffen. Besonders ein Waggon war von dem Angriff betroffen. 18 Menschen saßen darin, vier wurden getötet, nach vier weiteren wird noch gesucht, hat Christoph Traub, Filderstadts Oberbürgermeister aus Poltawa – der gemeinsamen ukrainischen Partnerstadt der FilderkommunenFilderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt – erfahren. Nach dem Beschuss hat der Zug, der von Barvinkove über Lwiw nach Chop unterwegs war, in Poltawa Halt gemacht. „Die Passagiere wurden dort mit Essen und medizinischer Hilfe versorgt“, sagt Traub. Danach haben die zehn nicht beschädigten Waggons ihre Fahrt fortgesetzt.