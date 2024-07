US-Präsidentschaftskandidat Trump gilt als Kritiker der Waffenhilfen für die Ukraine. Nun hat der ukrainische Präsident Selenskyj bei einem Telefonat eine Annäherung versucht.

red/dpa 20.07.2024 - 12:19 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Donald Trump per Telefon zur Nominierung als Kandidat der Republikanischen Partei bei der kommenden Präsidentenwahl in den USA gratuliert. Er habe auch den „schockierenden Attentatsversuch in Pennsylvania“ auf Trump verurteilt und ihm Kraft gewünscht, schrieb Selenskyj auf der Plattform X.