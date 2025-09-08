Der FC Bayern München hat es in diesem Transfersommer nicht geschafft, seine Wunschspieler Nick Woltemade und Florian Wirtz zu verpflichten. Für Uli Hoeneß sind die Gründe klar.
08.09.2025 - 13:51 Uhr
Wenn Uli Hoeneß im Fernsehen über Fußball diskutiert, dann sind pointierte Aussagen garantiert – das war auch am Sonntag in der 30-Jahr-Jubiläumssendung „Doppelpass“ bei Sport1 nicht anders. Als der Ehrenpräsident des FC Bayern München auf den diesjährigen Transfersommer angesprochen wird, kommt er schnell in Fahrt und vergleicht die Entwicklung des Wechselgeschäfts gar mit dem Brettspiel-Klassiker „Monopoly“.