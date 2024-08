17 Jahre alter Teenager vermutlich in der Donau ertrunken

Ein 17-Jähriger geht beim Schwimmen in der Donau unter. Der Jugendliche gilt seit Freitagnachmittag als vermisst – und die Rettungskräfte haben nicht mehr viel Hoffnung.

red/dpa 05.08.2024 - 11:06 Uhr

Die Rettungskräfte gehen nicht davon aus, den seit Freitag in der Donau in Ulm vermissten 17-Jährigen lebend zu finden. „Er wird vermutlich in der Donau ertrunken sein“, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keine Hinweise, dass der Vermisste das rettende Ufer erreicht habe. Aktiv fänden derzeit keine Suchmaßnahmen statt. Es werde abgeklärt, inwieweit Suchmaßnahmen noch sinnvoll seien.